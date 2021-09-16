Магас, 16 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ингушетии на время выборов прекращен образовательный процесс в помещениях ряда образовательных организаций. Для школьников, студентов колледжей и воспитанников детских садов, в которых располагаются избирательные участки, организовали спецпрограмму на дни выборов. С 15 по 19 сентября они будут заниматься походами, экскурсиями и уроками на свежем воздухе, сообщили в минобре региона.

Александра Черданцева, ИА «Амител» Выборы

«Классные руководители согласно плану-графику воспитательную работу перенесут на сентябрь, а учебные часы восстановят в каникулярное время. За время выходных дней они могут организовать детям разные экскурсии, посещение памятников — вопрос по мероприятиям школа решает по собственному плану», — цитирует министра образования Эсет Бокову пресс-служба правительства Ингушетии.

Всего будут заниматься по особому плану учащиеся 99 школ и трех средних специальных заведений. Не будут работать также пять детских садов. Оставшиеся 35 школ и детские сады, где не проходят выборы, будут учиться в штатном режиме.