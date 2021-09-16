Калуга, , 11:20 — REGNUM В Калужской области 97 журналистов из 23 средств массовой информации получили аккредитацию для информационного освещения на территории региона выборов в Госдуму РФ, довыборы в областной парламент и в органы местного самоуправления. Об этом 16 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком.

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Аккредитационное удостоверение областной избирательной комиссии дает право участвовать в информационном освещении выборов. Представитель средства массовой информации при предъявлении удостоверения может находиться в помещениях для голосования в дни голосования, присутствовать при подсчете голосов избирателей на избирательных участках, на заседаниях избирательных комиссий при установлении итогов голосования, а также производить фото‑ и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом членов избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона в единый день голосования состоятся выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16, а также выборы в органы местного самоуправления. Голосование будет проходить в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

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