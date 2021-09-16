Элиста, 16 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Калмыкии сегодня, 16 сентября, работает главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии министерства здравоохранения России, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Kremlin.ru Денис Проценко

Как сообщил на своей странице в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков, уже проведена встреча с Денисом Проценко. Затем он посетит «красную зону», а также пообщается с медиками, оказывающих лечение пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Калмыкии стабилизируется, но остаётся достаточно напряжённой.