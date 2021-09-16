Сеул, 16 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у четырёх представителей сухопутных войск, двух представителей военно-воздушных сил, одного представителя специальных войск при министерстве и одного представителя военно-морских сил.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 112.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1673. Из них 1640 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1943 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 279 930.

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