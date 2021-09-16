Пермь, 16 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Пермском крае в октябре начнут поиски затонувшего флота адмирала Александра Колчака. Ученые, изучив архивные документы, определились с районом поисков — в акватории Чусовой и Камы, сообщает портал 59.RU.

Затонувший корабль

В состав экспедиции войдут представители Русского географического общества (РГО), Центра подводных исследований Русского географического общества, Камской археологической экспедиция Пермского государственного национального исследовательского университета, Уральского центра подводных исследований.

Ссылаясь на официальные источники, начальник Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский отметил, что флотилия насчитывала около 200 судов. В акватории Камы, Чусовой и Сылвы в конце 1918 года находилось огромное количество лодок, барж, кораблей, часть из них была переоборудована для Камской речной боевой флотилии.

Летом 1919 года флот был затоплен. Решение было принято, когда стало ясно, что белогвардейцы терпят поражение в бою с большевиками. Корабли, которые не удалось затопить, подожгли. Суда уничтожали для того, чтобы они не достались врагу.

Экспедиция поможет установить детали исторических событий. Ученые намерены оценить состояние кораблей для последующего изучения.