Индонезию откроют для иностранных граждан
Джакарта, 16 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Власти Индонезии вновь откроют въезд в страну для иностранных граждан, сообщает CNN Indonesia.
Riza Nugraha
Индонезия
В Индонезию могут въехать иностранные граждане с официальными и дипломатическими визами.
Власти Индонезии открывают въезд в страну для иностранцев, имеющих действующие гостевые визы и визы с ограниченным сроком пребывания.
Правительство оставило за собой право отказывать во въезде иностранцам из стран с высоким уровнем распространения COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезиизаявил, что ведет переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и шестью фармацевтическими компаниями, чтобы сделать Индонезию мировым производителем вакцины против коронавируса.