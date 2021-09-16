Джакарта, 16 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Власти Индонезии вновь откроют въезд в страну для иностранных граждан, сообщает CNN Indonesia.

Riza Nugraha Индонезия

В Индонезию могут въехать иностранные граждане с официальными и дипломатическими визами.

Власти Индонезии открывают въезд в страну для иностранцев, имеющих действующие гостевые визы и визы с ограниченным сроком пребывания.

Правительство оставило за собой право отказывать во въезде иностранцам из стран с высоким уровнем распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезиизаявил, что ведет переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и шестью фармацевтическими компаниями, чтобы сделать Индонезию мировым производителем вакцины против коронавируса.