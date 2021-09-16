Юрга, Кемеровская область, 16 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В преддверии отопительного сезона «Юргинская ТЭЦ», обеспечивающая теплом часть населения кемеровского моногорода Юрга, получила многомиллионный иск. ООО «Юргинский машиностроительный завод», из которого в свое время в отдельное юрлицо была выделена ТЭЦ, требует с неё более 418 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Ako.ru ТЭЦ Юрга

Машзавод, который на сегодня объявлен банкротом, подал иск в арбитраж Кемеровской области 16 сентября 2021 года. Одновременно с заявлением поступили ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины и рассмотрении дела в порядке упрощённого производства. Сумма исковых требований — 418 670 376,12 рубля. Прочие детали дела неизвестны.

Напомним, в конце мая 2021 года ТЭЦ уже проиграла крупный иск ООО «Шахта Грамотеинская». Тогда речь шла о 122,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ТЭЦ ранее принадлежала машзаводу, но весной 2019 года её выделили в отдельный актив, чтобы банкротство основного предприятия не повлияло на услуги теплоснабжения населения. При этом Юргмашзавод остаётся единственным владельцем ООО «Юргинская ТЭЦ».

Сам завод признан банкротом, а о прекращении хоздеятельности предприятие объявило еще год назад — осенью 2020 года, сообщив о планах уволить 70% коллектива. 90% доли в машзаводе принадлежит компании «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех».

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