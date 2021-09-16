Воронеж, 16 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Советский районный суд Воронежа вынес решение по резонансному делу о коррупции в управлении Госавтодорнадзора. По уголовному делу о получении взяток от водителей грузовиков проходили 11 человек, в том числе бывший руководитель управления.

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Как сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на участников дела, суд оправдал всех подсудимых по статье о создании преступного сообщества и по большинству эпизодов взяток, по ряду эпизодов взяток обвинения переквалифицировали на мошенничество.

В результате, по решению суда, всем подсудимым назначили условные сроки или штрафы, причем от части наказания суд освободил их из-за истечения сроков давности. Экс-руководитель воронежского управления государственного автодорожного надзора судом признан виновным в злоупотреблениях, ему было назначено наказание в виде штрафа, от которого он освобожден. Защита намерена обжаловать приговор в части злоупотреблений.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовные дела в отношении сотрудников УГАДН Воронежской области было возбуждено ещё в 2015 году — им вменялось получение взяток от водителей, проходящих через посты весового контроля.