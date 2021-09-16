Казань, 16 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Татарии учебный процесс в школах в период проведения парламентских выборов будет осуществляться в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минобразования.

Единый день голосования

С 17 по 19 сентября для учащихся предлагают провести уроки в музеях; организовать походы или спортивные состязания; провести выездные мероприятия, экскурсии, практические занятия или практико-ориентированные занятия, защиту проектов на свежем воздухе.

Следовательно, организация образовательного процесса на время проведения избирательной кампании планируется без отрыва от основной образовательной программы, уточнили в минобразовании Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в дни выборов в Ростове-на-Дону ряд школ будут закрыты. Ученикам предложат пойти в театры или музеи.

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