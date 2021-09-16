Минск, , 11:02 — REGNUM Уголовное дело по факту обстрела пограничного знака с гербом на границе с Украиной возбудил Следственный комитет Белоруссии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

Выстрел

«По данному факту Дрогичинским РОСК (районным отделом СК — ред.) возбуждено уголовное дело по ст. 370 («Надругательство над государственными символами») Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, государственный герб Белоруссии на пограничном знаке, расположенном около деревни Горавица Дрогичинского района Брестской области, был поврежден.

Отметим, ранее в Госпогранкомитете Белоруссии рассказали, что пограничный знак республики на участке Пинского пограничного отряда был 11 сентября обстрелян с украинской стороны из охотничьего ружья.