СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела пограничного знака
Минск, 16 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обстрела пограничного знака с гербом на границе с Украиной возбудил Следственный комитет Белоруссии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба белорусского ведомства.
«По данному факту Дрогичинским РОСК (районным отделом СК — ред.) возбуждено уголовное дело по ст. 370 («Надругательство над государственными символами») Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Также указывается, что, по данным следователей, государственный герб Белоруссии на пограничном знаке, расположенном около деревни Горавица Дрогичинского района Брестской области, был поврежден.
Отметим, ранее в Госпогранкомитете Белоруссии рассказали, что пограничный знак республики на участке Пинского пограничного отряда был 11 сентября обстрелян с украинской стороны из охотничьего ружья.