Уфа, 16 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Новые очистные сооружения намерены построить в ЗАТО Межгорье Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Сообщается, что вопросы социально-экономического развития муниципалитета были рассмотрены на выездном заседании президиума правительства региона.

«В Межгорье неэффективная система канализации и очистки сточных вод, что приводит к убыткам. Очистные сооружения канализации расположены на возвышенности. Для перекачки стоков используются специальные насосы, в связи с чем возникают очень высокие затраты на электроэнергию», — приводит пресс-служба слова и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алана Марзаева.

Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил проработать возможность выделения двух миллионов рублей в 2021 году на проектирование новых очистных сооружений, а в следующем году продолжить проектные и строительные работы.

Сообщается, что Хабиров также поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства республики найти средства на 2022 год для ремонта в муниципалитете пяти дворовых территорий, а не одного двора, как было запланировано изначально.

Глава Башкирии поручил министерству транспорта Башкирии проработать возможность организации постоянных городских пассажирских перевозок и ускорить передачу муниципальной дороги от КПП до природного парка на баланс управления дорожного хозяйства Башкирии.

«По словам жителей Межгорья, чтобы из одной части города доехать до другой, расположенной в 25 км на гористой местности, приходится искать попутку. Так быть не должно. Что касается финансирования отсыпки местных дорог, то на 2022 год выделим средства из бюджета республики, но при этом необходимо проработать и возможность федерального софинансирования», — заявил Хабиров.

Он также отметил, что нужно включить Межгорье в региональную программу «Сельский тренер», чтобы молодые специалисты, которые начнут здесь работать, могли получить сертификат на 600 тысяч рублей.

Сообщается, что ЗАТО Межгорье является самым молодым городом Башкирии, которому в 2021 году исполнилось 26 лет. Город является закрытым: на его территории действует особый режим. Он разделён на два микрорайона: Центральный и Юго-Западный, которые находятся на расстоянии 25 км друг от друга.