Якутск, 17 сентября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. 17 сентября в 08:00 по местному времени (02:00 мск) в Якутии открылись все избирательные участки — 794 постоянных и 22 временных. Ещё на шести участках избиратели уже проголосовали досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центральной избирательной комиссии республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Помимо депутатов Госдумы в Якутии выбирают глав Булунского и Жиганского районов, а также состав собрания депутатов Абыйского, Жиганского, Нижнеколымского и Среднеколымского районов. Депутатов выберут и в 13 поселениях региона.

Также жители Якутии проголосуют за 36 глав населённых пунктов, в том числе руководителей райцентров — посёлков Тикси (Булунский район), Белая Гора (Абыйский), Сангар (Кобяйский) и Черский (Нижнеколымский).

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы РФ.