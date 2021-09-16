Барнаул, 16 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Сибиряки после «летней» жары 16−17 сентября перенесутся в осенний климат. Причём, судя по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и прогностических подразделений Росгидромета по СФО, метаморфоза произойдёт всего за сутки.

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«В Западной Сибири ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы до +18…+26°С. Однако, период теплой погоды окажется очень коротким, и уже днем 17 сентября западные районы Западной Сибири окажутся во власти холодного атмосферного фронта и максимальная температура воздуха не превысит +10…+17°С. В ночное время в указанный период также ожидается положительный фон минимальной температуры воздуха +8…+13°С», — сказано в прогнозе синоптиков.

Отмечается также, что к концу недели теплый сектор вместе с теплой воздушной массой и комфортной погодой из Западной Сибири переместится в Восточную Сибирь.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15−16 сентября в Алтайском крае передано штормовое предупреждение.

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