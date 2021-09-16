Сокол, Вологодская область, 16 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В одной из квартир Сокола накануне, 15 сентября, произошел пожар, унесший две жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный на балконе квартиры, где произошел пожар

Огонь вспыхнул на втором этаже в двухкомнатной квартире. Очаг возгорания находился около дивана. В квартире были обнаружены тела двух мужчин: владельца жилья и его гостя, личность которого устанавливается. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Из соседней квартиры были спасены двое жильцов.

Предположительно причиной вечернего ЧП стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии возбудили дело после обнаружения тела подростка на месте пожара.