Магадан, , 11:02 — REGNUM В Магадане 16 сентября открылся Центр общественного видеонаблюдения за выборами, куда будут поступать данные практически со всех избирательных участков Магаданской области.

Колыма Димон17

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Более 99% избирателей Колымы проголосуют в помещениях, оборудованных системой видеонаблюдения или видеофиксации, пишет «Магаданская правда».

Всего наблюдателей на выборах в Государственную думу, которые состоятся 17−19 сентября, в Магаданской области будет 200 от Общественной платы и 229 от кандидатов и партий.

Как сообщало ИА REGNUM, в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств начал работать центр общественного наблюдения за ходом голосования и штаб видеонаблюдения.