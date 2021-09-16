Ереван, 16 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Жители общины Гегамасар Гегаркуникской области Армении 16 сентября в знак протеста перекрыли трассу Сотк — Варденис. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным журналистов, активисты выступают против планируемого присоединения 18 сёл общины к городу Варденис. Протестующие заявляют, что эта мера приведёт к тому, что жители начнут уезжать оттуда.

«Мы не откроем дорогу. Если не будет сделано так, как хотим мы, то отправимся в Ереван. Ни работа не оплачивается достойно, ни картошка, ни скот, ни мясо. Сколько можно?» — сказал журналистам один из протестующих.

Сообщается, что участники акции требуют встречи с министром территориального управления. Правоохранители призывают освободить трассу, не мешать движению и выдвигать свои требования в администрации общины.