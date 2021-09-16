Тюмень, 16 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Тюмени из участка колонии-поселения при исправительной колонии №2 сбежал заключённый. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

ms.akr Заключённый

Осуждённый уроженец Таджикистана 43-летний Александр Н. должен был находиться на автомойке, но на месте работы днём 15 сентября он не обнаружен. Ведутся поисковые мероприятия.

Как поясняет пресс-служба регионального УФСИН, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы с разрешения администрации могут передвигаться без надзора в пределах муниципального образования, на территории которого расположено поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы.

Приметы Александра Н.: рост 178 см, среднее телосложение, овальное лицо, волосы тёмно-русые, имеется лобная и теменная залысины. Глаза карие, нос прямой, губы средние, узкие. Был одет в джинсы синего цвета, пуховик тёмно-синего цвета с капюшоном. Имеет большую татуировку во всю правую руку — «кельтский узор».

Отмечается, что Александр Н. был осуждён в Кемерово в 2000 году за убийство с особой жестокостью на 23 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В колонию-поселение при ИК-2 он попал зимой 2021 года.