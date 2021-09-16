Москва, 16 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В ближайшие годы Китай будет только наращивать спрос на углеводороды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала информацию о том, что в 2021 году в КНР наблюдается некоторое снижение импорта нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году и снижение мирового спроса на нефть на 10% от уровня 2019 года, в Китае произошел прирост добычи нефти на 3%, а импорта — на 6%, — сказала Сафонова. — Китай, являясь крупнейшим импортером энергоносителей, отличается стабильностью объемов импорта российской нефти. Китайская сторона полностью исполняет межправительственные квоты по приему нефти по трубопроводам «Сковородино-Мохэ» и «Атасу-Алашанькоу» в объемах 30 и 10 млн тонн в год соответственно».

Как пояснила Сафонова, по данным за 2020 год, Китай импортировал 67,3 млн тонн российской нефти (включая поставки нефти по трубопроводу «Атасу-Алашанькоу»), что составляет 12% от общего импорта нефти в страну.

«За семь месяцев 2021 года также не наблюдается снижения поставок российской нефти в Китай, что подтверждает исполнение договоренностей в рамках заключенных долгосрочных контрактов. В ближайшие годы в Китае планируется ввод новых нефтеперерабатывающих мощностей, поэтому можно утверждать, что спрос на углеводороды будет расти», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее уже был сделан прогноз о том, что в ближайшие годы Китай будет наращивать спрос на нефтепродукты.