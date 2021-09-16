Киев, , 11:05 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень потребовал строгого наказания для полицейского из Хмельницкого, отказавшегося общаться на государственном языке.

Полиция Украины Mvs.gov.ua

С таким заявлением чиновник выступил 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кремень подчеркнул, что по законодательству лица офицерского состава, проходящие военную службу, лица начальствующего состава Нацполиции, а также рядового сержантского и старшинского состава полиции обязаны при исполнении своих служебных обязанностей пользоваться исключительно государственным языком.

«Сотрудник принес присягу, у него есть соответствующий жетон… Очень хорошо, что его поведение было зафиксировано с помощью видеокамеры жителями города Хмельницкого. Ввиду чрезвычайного общественного резонанса мной принято решение о проведении мер государственного контроля», — заявил уполномоченный.

Чиновник заявил, что уже направил соответствующее обращение в адрес департамента патрульной полиции Хмельницкой области. По его словам, если ситуация не будет «правильно» решена на месте, он обратится к министру внутренних дел — с тем, чтобы расследование «приобрело еще больший резонанс».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Хмельницком (областной центр в центральной части Украины) местная жительница потребовала от одного из полицейских, прибывших на вызов, говорить с ней исключительно на украинском языке. Когда сотрудник полиции отказался выполнять требование женщины и продолжил обращаться к ней на русском языке, женщина начала говорить, что «не понимает язык агрессора».