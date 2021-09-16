Москва, 16 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Москве в Западном административном округе для строительства домов по реновации подобраны 54 стартовые площадки, сообщили в Стройкомплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

На стартовых площадках планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, этого достаточно, чтобы обеспечить новым жильем около 37 тыс. участников реновации.

В ЗАО в программу реновации включено 559 домов площадью квартир около 1,7 млн кв. метров, в которых проживает 105 тысяч человек. Новые квартиры предложены жителям 68 старых пятиэтажек, под заселение передано 17 новостроек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Центрах информирования для участников программы реновации заработали представительства органов опеки.

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