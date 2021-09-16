Москва, 16 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Власти РФ не могут обойтись без повышения НДПИ для металлургических компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Металлургия

«Скорее всего, нет, поскольку влияние пандемии продолжается, а проблем в экономике достаточно, — сказал Ахмадеев. — Поскольку мировые цены на алюминий в 2021 году превысили 30%, то экспорт в металлургическом комплексе в этом году действительно принес существенные доходы. Однако вопросы повышения НДПИ для конкретной отрасли должны в большей степени обсуждаться комплексно, с привлечением всех заинтересованных сторон и выбора компромисса, поскольку для любой компании, помимо доходов, всегда есть и расходы, которые также увеличиваются в объеме».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев объяснил, чем может обернуться рост НДПИ для металлургических компаний.