Канберра, , 11:34 — REGNUM 16 сентября представители Великобритании, США и Австралии подписали соглашение об оборонном союзе AUKUS, в рамках которого последней будет предоставлена возможность создать свой собственный флот атомных подлодок. Как сообщил телеканал Nine News, эта новость является сигналом в адрес Китая, который претендует на господство в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Китай и Австралия Phoenix500

Журналисты отмечают, что получение Австралией новых подводных лодок рассматривается как усиление военной мощи страны против Китая, который также модернизирует и расширяет свои вооруженные силы. В Пекине заявляют, что почти все Южно-Китайское море является китайской суверенной территорией, превращая многочисленные малоизвестные рифы и песчаные отмели по всему водному пути в искусственные острова, сильно укрепленные ракетами, взлетно-посадочными полосами и системами вооружения.

Новый флот атомных подводных лодок Австралии заменит устаревшие дизельные суда класса Collins, которые должны быть выведены из строя к 2026 году. Отмечается, что в настоящее время только шесть стран имеют свои атомные подводные лодки. Это технология, которой обычно не делятся. Единственный раз США сделали это в 1958 году, когда они помогли Великобритании построить свой собственный атомный флот.

Согласно объявленному сегодня новому соглашению, Великобритания будет поставлять подводные лодки, а США предоставят Австралии технологии для их разработки.