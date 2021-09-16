Москва, 16 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Повышение ставки по НДПИ для металлургической промышленности должно как-то компенсироваться отменой действия временной экспортной пошлины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал информацию о том, что Минфин РФ намерен увеличить налог на добычу полезных ископаемых для металлургических компаний до 3−5% от их выручки.

Металлургия

«Вообще повышение ставок НДПИ в целом осуществляется ежегодно за счет коэффициентов, влияющих на сумму уплаченного налога. Данные коэффициенты различаются в зависимости от вида добытого и продаваемого полезного ископаемого, — сказал Ахмадеев. — Между тем повышение ставки по НДПИ для металлургической промышленности должно как-то компенсироваться отменой действия временной экспортной пошлины. Пока действие пошлины распространяется до конца текущего года и, по расчетам, принесет бюджету дополнительно до 165 млрд руб. в 2021 году».

Однако, как подчеркнул Ахмадеев, если действие пошлины непосредственно влияет на величину полученного дохода и рассчитывается с учетом экспортной стоимости продаваемой продукции, то механизм расчета и уплаты по НДПИ иной.

«Поясню. Увеличение ставки по НДПИ непосредственно повлияет на конечную цену продаваемой продукции, поскольку данный налог будет включен в расходы компании (на себестоимость продукции). И тут неважно, на экспорт или внутри страны будет продаваться продукция, так как возрастут издержки компании. Следовательно, круг компаний, которые затронет повышение НДПИ, будет количественно больше, чем при нынешних условиях. Кроме того, исходя из структуры ценообразования, при повышении ставки НДПИ на металлургическую продукцию автоматически будет затронут и косвенный налог НДС, что в целом повлияет на общее повышение стоимости готовой выпускаемой продукции», — сказал Ахмадеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, металлургическим компаниям РФ могут примерно втрое увеличить налог на добычу полезных ископаемых.