Черкесск, 16 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Министерство образования Карачаево-Черкесии отреагировало на жалобы детей на плохое питание в одной из школ столицы региона. В школе побывали глава ведомства Инна Кравченко и заместитель мэра города Елена Иенсен-Данильчук. Нарушений в организации питания они не обнаружили, говорится в сообщении минобра на странице в Instagram.

Www.mos.ru Столовая в школе

По данным ведомства, бесплатными горячими обедами обеспечен 391 учащийся начальной школы №18 в городе Черкесске. А посещающие группу продлённого дня школьники получают полдник стоимостью 30 рублей в день, который не входит с систему бесплатного питания.

Отметив, что в день проверки организация питания была на должном уровне, в минобре обратились с просьбой к родителям школьников — сообщать о конкретных фактах нарушений.

«Огромная просьба к родителям направлять открытые, конкретные, основанные на фактах жалобы на питание в школах города. Мы принимаем любые обращения и рассматриваем их. Главное, не допустить при этом клеветы и публичных несправедливых обвинений»,— попросили в минобре.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина все школьники начальных классов в России с 1 сентября 2020 года обеспечиваются бесплатным питанием. В столице Карачаево-Черкесии его получают 7,7 тыс. учащихся.