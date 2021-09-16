Ярославль, 16 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ярославской области с 1 января 2022 года вырастет размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт регионального фонда капитального ремонта.

Images Money Взносы на капремонт

В 2021 году ярославцы платят за капремонт 8 рублей 14 копеек с квадратного метра. С началом нового года с каждого квадрата жилплощади будут платить на 37 копеек больше. Официальное сообщение опубликовано на сайте регионального фонда капремонта.

«Уважаемые жители Ярославской области, в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области с 1 января 2022 года на территории региона минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составит 8,51 руб./ кв.м.», — отмечается в сообщении.

Постановление правительства Ярославской области, определяющее указанную стоимость, было принято еще 28 июня 2019 года. Тогда размер платы был определен сразу на три года вперед. В 2020 году ярославцы платили за квадратный метр 7 рублей 80 копеек, в 2021 году — 8,14 рубля, в 2022 году взнос вырастет до 8,51 рубля. С момента начала платежей за капремонт в 2014 году сумма взноса с квадратного метра увеличилась уже на 2 рубля 65 копеек.