В Ярославской области вновь вырастут взносы на капремонт
Ярославль, 16 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ярославской области с 1 января 2022 года вырастет размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт регионального фонда капитального ремонта.
В 2021 году ярославцы платят за капремонт 8 рублей 14 копеек с квадратного метра. С началом нового года с каждого квадрата жилплощади будут платить на 37 копеек больше. Официальное сообщение опубликовано на сайте регионального фонда капремонта.
«Уважаемые жители Ярославской области, в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области с 1 января 2022 года на территории региона минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составит 8,51 руб./ кв.м.», — отмечается в сообщении.
Постановление правительства Ярославской области, определяющее указанную стоимость, было принято еще 28 июня 2019 года. Тогда размер платы был определен сразу на три года вперед. В 2020 году ярославцы платили за квадратный метр 7 рублей 80 копеек, в 2021 году — 8,14 рубля, в 2022 году взнос вырастет до 8,51 рубля. С момента начала платежей за капремонт в 2014 году сумма взноса с квадратного метра увеличилась уже на 2 рубля 65 копеек.