Кызыл, 16 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле на базе женских консультаций в Кызыле началась вакцинация беременных женщин со сроком беременности от 22 недель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

(сс) rawpixel Беременные

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Всего в настоящее время в республике 3325 женщин ждут ребёнка, 760 из которых настоятельно рекомендовано поставить прививку. Это будущие матери со сроком беременности от 22 недель, либо с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и так далее.

«Вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных и способна предотвратить у них тяжёлые последствия от перенесённого коронавируса. В мире накоплено уже достаточно данных о безопасности вакцинации для плода», — подчеркнули в минздраве.

Отмечается также, что прививка защитит от возможных выкидышей вследствие заболевания COVID-19, а также позволит сформировать иммунитет у новорожденных.