Москва, 16 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Многие жители РФ, которые раньше вкладывали деньги в иностранную валюту, перешли на рынок банковских вкладов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о летнем падении спроса в РФ на иностранную валюту.

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«Одна из причин снижения спроса на валюту связана с увеличением ставок по рублевым вкладам, — сказал Марков. — Их уровень стал приближаться к уровню инфляции, покрывая ее и порой давая реальный доход. В связи с этим часть средств, которые ранее россияне вкладывали в иностранную валюту для защиты от инфляции, пошла на рынок банковских вкладов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, другой причиной, повлиявшей на снижение спроса на доллары и евро, стала ситуация с заграничным отдыхом жителей РФ.