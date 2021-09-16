Москва, 16 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. То, что в России летом наблюдалось падение спроса на иностранную валюту, можно объяснить ситуацией с заграничным отдыхом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

«Спрос на валюту в летние месяцы, как правило, во многом связан с заграничным отдыхом. Так как в 2021 году из-за карантинных ограничений жители РФ отдыхали внутри страны, то спрос на валюту предъявлялся значительно меньше, чем ранее. Наоборот, жители РФ часть своих сбережений, хранимых в иностранной валюте, продавали, чтобы получить рубли для внутреннего туризма. Этим и вызвано увеличение предложения наличной валюты», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с коронавирусом в России назвали одной из главных угроз для рубля осенью 2021 года.