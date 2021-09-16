Москва, 16 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В России объемы кредитования должны в ближайшее время стабилизироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Кредит

«Чрезмерный рост кредитного портфеля опасен для банковской системы и отразится на ее показателях, — сказала она. — Ведь если ранее расчёт был из общего объема кредитов, теперь больше внимания уделяется кредитной нагрузке конкретного человека. И чем она выше, тем больше риски того, что может возникнуть риск просрочки».

По ее словам, действия со стороны ЦБ РФ могут затормозить этот процесс.

«Ведь допустить кризисную ситуацию никак нельзя. Банки уже стали более тщательно проверять заёмщиков, учитывать рекомендации ЦБ РФ. Поэтому объемы кредитов должны стабилизироваться в ближайшее время. Да и привлекательные программы завершаются. Тогда и спрос на товары тоже будет снижаться», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост кредитования объяснили опасениями населения по поводу нового скачка цен.