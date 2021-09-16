Москва, 16 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Вьетнамская компания VinFast запатентовала в России внешний вид нового компактного кроссовера. Изображения автомобиля появились в базе данных Роспатента.

Fips.ru Новый кроссовер VinFast

Дизайн новинки выполнен в духе модели VinFast Lux SA2.0 2018 модельного года. У нового кроссовера аналогичные фары, задние фонари и такая же решётка радиатора.

В целом кузов нового компакт-кросса напоминает Renault Kaptur и Hyundai Kona, однако по диаметру колёс и оборудованию новый VinFast превосходит их.

Под капотом Lux SA2.0 «трудится» двухлитровый бензиновый турбированный мотор производительностью 231 л. с. Он агрегатируется с восьмискоростной автоматической коробкой передач и задним либо полным приводом.

Подробной информации о технической составляющей новой модели пока нет.

Ранее компания JAC в России начала процесс сертификации рестайлингового кроссовера S3, собранного на костанайском предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый атмосферный «движок» мощностью 109 «лошадей».

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