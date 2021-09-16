Мельбурн, Австралия, 16 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Сотни рабочих одной из крупнейших кондитерских компаний мира в австралийском Мельбурне собираются объявить забастовку, поскольку настаивают на том, чтобы руководство компании предоставило им гарантии занятости и лучшей оплаты труда. Об этом 16 сентября сообщил телеканал Nine News.

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С 16 по 18 сентября почти 360 рабочих с двух предприятий Мельбурна (штат, Виктория, юго-восток Австралии) объявят забастовку, а также откажутся работать сверхурочно до 20 числа. В профсоюзе рабочих обрабатывающей промышленности Австралии (AMWU) заявили, что сотрудники одной из компаний были вынуждены объявить забастовку, потому что компания в течение многих лет откладывала перевод их на постоянную занятость.

Отмечается, что в некоторых случаях компания тянула с заключением контракта 10 лет.

Национальный секретарь AMWU Стив Мерфи заявил в интервью 9News, что рабочие помогли росту продаж компании во время пандемии коронавируса, но с ними обошлись несправедливо, не говоря уже о денежном вознаграждении.