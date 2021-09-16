Анапа, Краснодарский край, 16 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Мужчину спасли сотрудники МЧС при пожаре в многоэтажном доме в Анапе Краснодарского края 16 сентября.

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Пожар

Сообщение о возгорании в многоэтажном доме на улице Таманской поступило в МЧС в 09:21, через четыре минуты подразделения были на месте. Выяснилось, что пожар произошёл на балконе многоэтажного жилого дома на площади 10 кв. метров. В 09:51 возгорание локализовали, в 10:03 — потушили. Всего из дома эвакуировали 15 человек, одного спасли.

Между тем, в Сети появились видеокадры, на которых видно, как мужчина выбрался из окна на карниз, спасаясь от огня. По данным источника «Кубанских новостей», загорелись личные вещи на площади 10 кв. метров, никто не пострадал, мужчина вернулся в свою квартиру.