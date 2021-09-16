Москва, 16 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В России наблюдается увеличение объемов кредитования, так как население опасается существенного роста цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные Объединенного кредитного бюро, согласно которым жители РФ уже третий месяц подряд берут рекордное количество кредитов наличными.

Процент с кредита

«Действительно мы можем наблюдать дальнейшее увеличение объемов кредитования, — согласилась Ермилова. — Население стремится закупиться товарами, поскольку уровень инфляции показывал стабильный рост, и опасения в существенном увеличении цен для граждан как нельзя актуальны. Причём население берет кредиты не только на текущие траты, но и на товары длительного срока службы. На отдельные товары (например автомобили) цены за несколько месяцев могли вырасти на несколько сотен тысяч. Помимо этого, до сих остаются опасения очередной волны эпидемии, введения новых ограничений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России на рынок потребительских кредитов приходит всё меньше новых, менее закредитованных заемщиков.