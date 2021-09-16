Сатка, Челябинская область, 16 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Сатке Челябинской области местный 47-летний житель осуждён за хранение и продажу немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сигареты

В апреле 2021 года он купил у неустановленного лица 1197 пачек сигарет, не имевших акцизных марок и сопроводительных документов. Затем он поместил их в магазин в городе Бакал для продажи.

Стоимость изъятого товара была оценена в 130 тыс. рублей. Также силовики обнаружили ещё 966 пачек на 107 тыс. рублей. Суд оштрафовал обвиняемого на 50 тыс. рублей.