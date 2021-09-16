Курск, 16 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. На строительную площадку Курской АЭС-2 доставлен кран кругового действия для реакторного здания энергоблока № 1. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, чтобы доставить кран с завода-изготовителя «ТЯЖМАШ» в Сызрани, потребовалось восемь суток.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Длина пролета балки крана — 41 метр, вместе с тягачом — 53 метра. Грузоподъёмность крана составляет 390 тонн. Он будет установлен под куполом в здании реакторного отделения первого энергоблока Курской АЭС-2. Его смонтируют на рельс, выполненный в виде окружности, и по нему кран будет двигаться вокруг своей оси.

Во время строительства АЭС кран будет выполнять подъёмно-транспортные операции по монтажу элементов строительной части и оборудования герметичной зоны реакторного здания: корпуса реактора, парогенераторов, компенсатора давления.

Когда станцию запустят в эксплуатацию, кран будет служить для выполнения транспортно-технологических операций, связанных с работой энергоблока и оборудованием реакторной установки. Благодаря движению крана по круговому пути он сможет выполнять все погрузо-разгрузочные работы в любой точке реакторного отделения.