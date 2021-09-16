Канберра, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с предупреждением о проблемах, с которыми сталкивается Австралия, после объявления об историческом военном альянсе с США и Великобританией AUKUS. Пресс-конференция состоялась 16 сентября после подписания документа, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

«Относительно благоприятная среда безопасности, которая у нас наблюдалась в течение многих десятилетий в нашем регионе, уже позади … Без сомнения, мы вступили в новую эру с новыми вызовами для Австралии, а также для наших партнеров, друзей и стран всего нашего региона», — заявил премьер-министр страны, спустя несколько часов после утреннего объявления о заключении AUKUS, вместе с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Моррисон отметил, что трехсторонний альянс является самым значимым шагом в укреплении безопасности со времен соглашения АНЗЮС между Австралией, США и Новой Зеландией. В рамках пакта Австралия станет обладать своим первым в истории флотом атомных подводных лодок.