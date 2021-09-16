Киев, , 10:50 — REGNUM Около 4 млн украинских граждан в настоящий момент имеют гражданства других государств, из них около 2 млн имеют паспорт «страны-агрессора».

Паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 15 сентября заявил народный депутат Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда.

Продолжая дискуссию о введении в стране института двойного гражданства, Дунда заявил, что достаточно законодательно ограничить украинским гражданам с паспортами России право избираться и быть избранными, а также занимать государственные должности. По его словам, на рассмотрении Рады есть законопроект, который содержит такие нормы.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в принципе поддерживает идею введения двойного гражданства, но считает, что прямо сейчас его вводить нельзя из-за «агрессии» России.

14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в целом поддерживает введение в стране двойного гражданства, за исключением российского. По мнению главы правительства, двойное гражданство — это признак цивилизованных стран и внедрение такого института только усилит Украину.