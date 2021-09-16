Тбилиси, 16 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Оператор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Леван Аблотия, пострадавший в штабе правящей партии «Грузинская мечта» в Карели, получил множественные ушибы, есть подозрение на линейный перелом бедренной кости. Об этом 16 сентября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», ссылаясь на врача клиники New Hospitals, где находится пострадавший.

Кадр трансляции телеканала «Мтавари архи»

Сообщается, что журналист «Мтавари архи» Бека Коршия, который был рядом с Аблотией во время его падения, дал «исчерпывающие» показания следователям в ходе допроса. Ранее глава телеканала Ника Гварамия обвинил членов «Мечты» в том, что они якобы столкнули оператора со второго этажа.

Напомним, инцидент с Аблотией произошёл 15 сентября. Он вместе с Коршией работал в штабе местной организации «Мечты» в Карели. Поскольку представители СМИ зашли туда без приглашения, началась потасовка. Представители правящей партии сообщают, что оператор якобы спускался по ступеням лестницы, пятясь назад, зацепился за низкие перила и упал вниз.