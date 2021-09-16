Балашиха, Московская область, 16 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Подмосковная Балашиха возглавила составленный на основе данных ООН, Европейской комиссии и агентства Statista самых быстрорастущих городов Европы. Темпы прироста населения в ней на 2,01% в год опережают показатели других европейских городов.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Автобус в Балашихе

Из приведенных данных также следует, что половину строчек в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы заняли российские мегаполисы. На второй строчке рейтинга разместилась Тюмень с ежегодным приростом в 1,88%. В пятерку вошел Сочи — 1,33%, замыкают топ Краснодар (1,22%) и Сургут (1,17%).

По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет Балашиха будет демонстрировать самые высокие ежегодные темпы роста населения (2,01%) в регионе. Не отстает от нее занявший 11-е место в списке подмосковный Подольск, который демонстрирует прирост населения на 1,16% в год.

Добавим, что Балашиха занимает устойчивые позиции в списке антилидеров по числу новых заражений коронавирусной инфекцией.

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