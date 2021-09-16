Саратов, 16 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией будут расширены консультативные центры. Губернатор региона Валерий Радаев поручил усилить работу амбулаторного звена в кратчайшие сроки.

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В региональном минздраве подтверждают, что наблюдается рост числа обращений за медицинской помощью, регистратуры не справляются с большим количеством вызовов. Также возросла нагрузка на службу скорой медицинской помощи.

Глава минздрава Саратовской области Олег Костин отметил, что медработники продолжают посещать пациентов на дому, применяют дистанционное наблюдение пациентов с легким течением заболевания. Каждый житель области, несмотря на кадровый дефицит, должен получить своевременно медпомощь. Особое внимание требуется уделить пожилому населению, беременным женщинам и жителям с хроническим заболеваниями. Также необходимо увеличить количество ПЦР-исследований, для этого лаборатории переводятся в круглосуточный режим работы, констатировал министр.

«Мы понимаем, что у нас есть кадровый дефицит, особенно в амбулаторно-поликлиническом звене. Сейчас мы привлекаем студентов из медуниверситета и колледжей. Они в ближайшие дни выйдут для работы в качестве помощников врачей-терапевтов, медицинских сестер, регистраторов. Не должно быть сбоев в работе регистратур и колл-центров — открывайте дополнительные линии, привлекайте немедицинский персонал», — обратился Костин к руководителям лечебных учреждений.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове зарегистрировали больше всего заболевших за прошедшие сутки — 100 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 80 человек, 24 — в возрасте до 20 лет.

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