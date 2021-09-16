Красносулинский район, Ростовская область, 16 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Ростовской области на российско-украинской границе задержан гражданин Украины со стадом овец. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Стадо овец

Крупную партию мелкого рогатого скота мужчина пытался перегнать в районе села Павловка Красносулинского района. Гражданин Украины, сопровождавший стадо овец, не имел при себе документов. Мужчина пояснил, что более ста голов овец он планировал реализовать на территории России

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о пересечении государственной границы без действительных документов на право въезда в Россию. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Животные отправлены на карантин.