Канберра, 16 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Открытое приглашение для обсуждения важных для Индо-Тихоокеанского региона вопросов направили после создания альянса AUKUS (Австралия, Британия, США) Китаю австралийские власти. Об этом 16 сентября рассказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, его слова приводит телеканал 9 News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

По словам главы австралийского правительства, после создания альянса AUKUS он провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

«Есть открытое приглашение для (председателя КНР Си Цзиньпина) для обсуждения других вопросов… Австралия открыта для обсуждения вопросов, важных для Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Моррисон.

При этом он опроверг утверждения о том, что Китай может рассматривать создание AUKUS в качестве провокационного шага.

«Это не редкость, когда страны принимают решения, исходя из своих стратегических интересов, и наращивают свой оборонный потенциал», — отметил премьер-министр Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что договор о трехстороннем партнерстве в области обороны и безопасности заключили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон.