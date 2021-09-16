Москва, 16 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Рособрнадзор не зафиксировал сбоев и нарушений в период проведения дополнительного периода государственной итоговой аттестации для девятиклассников и одиннадцатиклассников в период с 3 по 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЕГЭ

«Дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-х классов 3−15 сентября прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений», — говорится в сообщении.

Экзамены в формате ГВЭ сдавали 6874 одиннадцатиклассников и 348 девятиклассников, а ОГЭ — 81 342 девятиклассника.