Алтайские спасатели взяли на учёт все избирательные участки
Барнаул, 16 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где 17 сентября начнут выбирать не только депутатов Государственной думы, но и членов местного парламента, надзорные органы территориального управления МЧС России провели серьезную работу по обеспечению пожарной безопасности выборного процесса. В крае специалисты взяли на учет 1567 объектов, на которых расположен 1771 избирательный участок, а также 72 помещения территориальных избирательных комиссий, информирует пресс-служба ведомства.
«В ходе проведения комиссионных обследований сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности на избирательных участках. Они носили режимный характер и были устранены в короткий срок. На данный момент проблемных вопросов по обеспечению пожарной безопасности на избирательных пунктах нет», — пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Константин Илясов.
Совместно со специалистами Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовность избирательных участков на предмет безопасности оценивали органы прокуратуры и сотрудники полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край в единый день голосования — 19 сентября 2021 года — будет выбирать не только депутатов Госдумы РФ, но и депутатов регионального парламента.