Барнаул, 16 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где 17 сентября начнут выбирать не только депутатов Государственной думы, но и членов местного парламента, надзорные органы территориального управления МЧС России провели серьезную работу по обеспечению пожарной безопасности выборного процесса. В крае специалисты взяли на учет 1567 объектов, на которых расположен 1771 избирательный участок, а также 72 помещения территориальных избирательных комиссий, информирует пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«В ходе проведения комиссионных обследований сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности на избирательных участках. Они носили режимный характер и были устранены в короткий срок. На данный момент проблемных вопросов по обеспечению пожарной безопасности на избирательных пунктах нет», — пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Константин Илясов.

Совместно со специалистами Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовность избирательных участков на предмет безопасности оценивали органы прокуратуры и сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край в единый день голосования — 19 сентября 2021 года — будет выбирать не только депутатов Госдумы РФ, но и депутатов регионального парламента.