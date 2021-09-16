Сыктывкар, 16 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба объяснил высокую заболеваемость ковидом в республике большим количеством непривитых граждан.

Mos.ru Коронавирус

«Эпидемиологические «качели», которые мы сейчас наблюдаем, говорят о том, что у нас большое количество людей, которые не переболели ранее и не привились. Именно они сейчас и заболевают, — отметил Уйба. — У нас только один путь — вакцинация. Спасибо, что вы нас услышали, вакцинация за сутки приросла и это хорошо. У нас впереди подъем вирусной заболеваемости, соответственно, мы в том числе будем больше болеть ковидом. Потому что у того, кто заболел вирусным заболеванием, ослабевает иммунная система и на этом фоне присоединяется ковид».

Напомним, за 14 сентября в республике выявили 219 носителей коронавируса, 13 ковид-пациентов скончались.

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Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Коми заняты 1,5 тысячи ковидных коек.