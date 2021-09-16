16 сентября 2021 | Время чтения 8 мин

Вывод американских войск из региона не станет толчком к продвижению Москвой и Пекином своих интересов. Напротив, он подорвет способность этих стран проводить свой курс без излишних издержек, которые неизбежны при более глубоком взаимодействии с регионом.

Александр Белов, , 12:24 — REGNUM На фоне 20-й годовщины терактов 11 сентября и ухода американских войск из Афганистана с новой силой начались дебаты о том, следует ли США оставаться столь активными в военном отношении на более широком Ближнем Востоке. Основное внимание в этих дебатах обычно уделяется тому, необходимо ли такое присутствие для обеспечения безопасных поставок нефти из Персидского залива, предотвращения террористических атак или недопущения доминирования какой-либо одной державы в регионе.

Афганистан

Однако в последнее время на первый план таких дебатов всё чаще выходит тема соперничества великих держав между США, Россией и Китаем на Ближнем Востоке. Американские официальные лица и политические аналитики начали бить тревогу по поводу возможности того, что Москва или Пекин заполнят пустоту, которая образуется, если Вашингтон выйдет из региона свои войска и базы. Но такие опасения неоправданы. Ни Россия, ни Китай не способны заполнить якобы образовавшийся вакуум, который после себя США оставят на Ближнем Востоке, и не желают этого, пишет Джон Хоффман в статье, вышедшей 15 сентября в Foreign Policy.

Прямого вызова установленному США порядку безопасности в регионе Москва и Пекин не бросали, потому что он играет им на руку. Этот порядок обеспечивает зонтик безопасности, под которым они смогли развернуть более активную деятельность в регионе, не беря на себя расходы по физической защите своих интересов. Более того, после ухода США они уже не смогут с малыми издержками продолжать свое маневрирование. На Ближнем Востоке Россия и Китай — оппортунисты, а не ревизионисты.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Россия и Китай, безусловно, пытались воспользоваться тем, что силы США в регионе на исходе, а также усилением региональной напряженности, начавшейся после восстаний в арабских странах 2011 года.

В 2015 году Россия, стремясь спасти Башара Асада, осуществила военное вмешательство в Сирию, в которой сейчас находится единственная военно-морская база Москвы в Средиземном море. Москва вмешалась и в продолжающуюся гражданскую войну в Ливии, поддерживая Ливийскую национальную армию во главе с Халифой Хафтаром, нанося авиаудары, поставляя оружие, а также отправляя туда частные военные компании и российский спецназ. Направила она частных военных и в Судан, где они должны были оказать поддержку Переходному военному совету, который пришел к власти после свержения Омара аль-Башира. С этим же советом Кремль подписал соглашение о строительстве российской военно-морской базы у берегов Судана в Красном море. Москва также нарастила продажи оружия в страны Ближнего Востока.

Тем временем Китай стал крупнейшим потребителем нефти в регионе, а также крупнейшим торговым партнером и инвестором. Пекин стремится объединить свою амбициозную инициативу «Один пояс и один путь» с национальными экономическими реформами и программами развития, реализуемыми многими государствами региона. Продажи Китая в регион также значительно увеличились.

Некоторые рассматривают эти события как свидетельство того, что единственное, что мешает России или Китаю в дальнейшем расширять свое влияние и стратегическое положение на Ближнем Востоке, — это решающее военное присутствие Соединенных Штатов.

Особое беспокойство вызывает то, что Москва или Пекин станут доминировать на важнейших торговых и нефтяных маршрутах в регионе, таких как Суэцкий канал, Ормузский пролив и Восточное Средиземноморье. Это особенно верно в отношении Китая. Есть опасения, что Пекин сможет завершить среднюю часть своей инициативы «Один пояс и один путь». Связано это с тем, что тогда Пекину больше не придется обходить военное господство США на этих важнейших торговых маршрутах, тем самым доминируя над наиболее важными торговыми и нефтяными маршрутами в большей Евразии.

Китайский контейнеровоз Buonasera

Опасаются также и того, что региональные державы —не только противники США, такие как Иран, но и партнеры США, такие как Израиль и Саудовская Аравия, — повернутся к Москве и Пекину как к своим новым великодержавным благодетелям, если Соединенные Штаты откажутся от своей роли, что изменит мировой баланс сил дальше на восток.

Но эти апокалиптические предсказания не учитывают серьезных ограничений, с которыми столкнутся на Ближнем Востоке как Россия, так и Китай, если Соединенные Штаты уйдут. Москве и Пекину придется пойти на гораздо более прямое присутствие в регионе для обеспечения своих интересов. Однако обе страны крайне не хотят создавать и поддерживать такой порядок безопасности.

Прежде всего, Ближний Восток не представляет экзистенциального интереса ни для Пекина, ни для Москвы. Мало того, что оба они гораздо больше озабочены конкуренцией с Вашингтоном в непосредственной близости от своих границ, так еще и та, и другая страна сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, а также иными внутриполитическими сложностями, из-за которых проецирование силы на Ближний Восток без гарантии безопасности США становится очень маловероятным и очень рискованным.

Более того, уход с Ближнего Востока предоставит Вашингтону больше ресурсов, которые можно направить на стратегическое соревнование с Москвой и Пекином, чего не хотели бы ни Россия, ни Китай.

Обеим странам также придется приступить к созданию и поддержанию нового политического порядка в регионе. Россия и Китай смогли вторгнуться в регион, прежде всего, за счет разделения своей внешней политики на Ближнем Востоке.

Афганская делегация в Китае Fmprc.gov.cn

Они в основном воздерживались от участия в величайших геополитических соревнованиях в регионе — соперничестве между Саудовской Аравией и Ираном, расколе между арабскими странами Персидского залива и израильско-палестинском конфликте — и тем самым избежали того, чтобы оказаться втянутыми в эти споры. Им удалось это сделать, потому что Соединенные Штаты как доминирующая держава в регионе выстроили в регионе политический порядок, который опирается на конкретные государства-клиенты, чтобы усилить мощь США и оттеснить противников.

В случае ухода США из региона рухнет этот деликатный баланс, преследуемый Россией и Китаем. Такое развитие событий, в свою очередь, вынудит Москву и Пекин пойти на более активное участие в политических делах региона, если они попытаются заполнить эту пустоту.

Тем не менее разговоры о «пустоте» стали для некоторых политически полезными. Региональные субъекты, особенно те, которые зависят от США в поддержании статус-кво безопасности, из которого они извлекают выгоду, всё чаще с помощью аргументации о «пустоте» оказывают давление на Вашингтон, чтобы тот и впредь был глубоко вовлеченным в дела региона.

Действительно, Саудовская Аравия, Израиль, Египет и Объединенные Арабские Эмираты использовали свои контакты с Москвой и Пекином, чтобы получить рычаги влияния и добиться уступок со стороны Соединенных Штатов. Это особенно очевидно при изучении продаж оружия государствам в регионе, а также часто высказываемого официальными лицами США мнения о том, что их партнеры просто обратятся к другим державам, если им не будет дано то, о чём они просят.

Эти субъекты часто заключают сделки с Россией или Китаем, чтобы заставить Соединенные Штаты предоставить им то, что они действительно хотят: оборудование американского производства. Это в первую очередь связано с тем, что полностью перейти на альтернативные системы вооружений союзники США в регионе практически неспособны из-за несовместимости российского или китайского оружия с американскими системами обороны в этих странах.

В 2014 году, после временного приостановления продажи американского оружия Египту из-за военного переворота 2013 года, Москва подписала с Каиром сделку на $3,5 млрд, которая включала не только оружие и боеприпасы, но также системы противовоздушной обороны и авиацию.

Прибытие Владимира Путина в Египет Kremlin.ru

Точно так же после того как в 2017 году Вашингтон отказался продавать ОАЭ истребители F-35, Абу-Даби, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты, подписал с Москвой соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения. Позже, когда в Вашингтоне стали высказывать обеспокоенность в связи с поставками этому ближневосточному государству оружия и истребителей F-35 на сумму $23 млрд в рамках соглашения о нормализации отношений с Израилем, посол ОАЭ Юсеф аль-Отайба предупредил, что его стране придется обратиться в другое место, если сделка сорвется.

Часто обращались Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ также и к Китаю, желая закупить у него боевые беспилотники на фоне нежелания США предоставлять им такие технологии. В ответ администрация Дональда Трампа заявила, что обойдет Конгресс, чтобы протолкнуть продажу передовых боевых дронов Эр-Рияду и Абу-Даби.

В будущем американские политики должны развеять миф о том, что Россия или Китай могут — или хотят — заполнить пустоту на Ближнем Востоке, если США выведут оттуда свои войска. Подобная аргументация в первую очередь используется теми, кто сам заинтересован в продолжении активного участия США в регионе, а именно региональными партнерами, которые слишком долго использовали этот страх потерять позиции перед Россией или Китаем, чтобы вымогать уступки у Вашингтона.

Вывод американских войск из региона не станет толчком к продвижению Москвой и Пекином своих интересов. Напротив, он подорвет способность этих стран проводить свой курс без излишних издержек, которые неизбежны при более глубоком взаимодействии с регионом.