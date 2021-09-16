Гай, Оренбургская область, 16 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Гайском городском округе суд рассмотрел дело о переполненных мусором контейнерных площадках. Регоператор (ООО «Природа») привлечен к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

Компания признана виновной в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению и транспортировке отходов. В частности, площадки по сбору ТКО, расположенных по ул. Коммунистическая и Елшанская во время проверки оказалась захламленными стройматериалами, обрезанными ветками, предметами мебели, а мусорные баки переполненными.

Суд учел характер выявленных нарушений и конкретные обстоятельства дела. В результате ООО «Природа» оштрафовано на 250 тыс. рублей.