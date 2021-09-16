В Башкирии один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля
Уфа, 16 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
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ДТП
Сообщается, что утром 16 сентября в Абзелиловском районе на 16 км автотрассы Аскарово — Альмухаметово — Сибай автомобиль «Renault Logan», за рулем которого находился 39-летний мужчина, съехал в правый кювет, где опрокинулся.
Отмечается, что водитель этого автотранспортного средства получил не совместимые с жизнью травмы. 34-летний пассажир этой автомашины доставлен в медучреждение.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе произошло ДТП с участием автомобиля инспекторов ГИБДД.