Москва, 16 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, рубль «отдыхает» после заметного усиления накануне к 72,30 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Укрепления вызвано всплеском цен на нефть Brent с $73,90 до $76 и на газ в Европе почти до $1000 за 1 тыс. кубометров — практически к историческому максимуму.

Это произошло на фоне нескольких ураганов в районе Мексиканского залива — центра нефтегазодобычи США. Поддержку рублю оказали и аукционы Минфина по размещению выпусков ОФЗ.

16 сентября взлёт котировок чёрного золота приостановился. Одновременно и фондовые индексы на азиатских площадках утром 16 сентября показывают некоторое снижение — на 0,4−1,6%. Такая ситуация приводит и к остановке укрепления российской валюты.

На конъюнктуру сегодня может повлиять выход данных о розничных продажах и деловой активности в США. В данных показателях инвесторы будут искать предпосылки для дальнейшей политики ФРС США, в преддверии её заседания на следующей неделе.

Позитивом для российской валюты, как предполагается, выступят данные о Международных резервах ЦБ РФ. Они увеличились, по прогнозам, до $620,8 млрд, в том числе за счёт включения в них недавней финансовой помощи от МВФ.

Наиболее вероятный коридор движения котировок на день составляет 72,00−73,00 руб/доллар», — считает эксперт.

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